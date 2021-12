OL : Jason Denayer absent 2 mois !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sorti lors du match entre Bordeaux et Lyon, Jason Denayer sera deux mois, même si la blessure est moins grave que l'OL le craignait dans un premier temps.

Jason Denayer gardera un souvenir très amer du match entre les Girondins de Bordeaux et l’Olympique Lyonnais, puisque si le défenseur international belge avait ouvert le score pour l’OL, il avait été contraint de quitter ses coéquipiers juste avant la pause suite à un choc en retombant au sol. Les images de Prime Video laissaient craindre le pire pour Denayer, qui hurlait de douleur, et a quitté la pelouse du Groupama Stadium soutenu par deux membres du staff lyonnais. Dans un premier temps, on a craint une fracture du bas du péroné, mais dans un communiqué officiel l'Olympique Lyonnais a indiqué que si son joueur ne souffrait d'aucune fracture, l'entorse était très sérieuse.

L’Olympique Lyonnais informe que Jason Denayer souffre d’une entorse de la cheville droite. Les examens passés par le défenseur international belge ont révélé une entorse de la Synostose qui sera traitée orthopédiquement par le staff médical de l’OL.



👉 https://t.co/MaoDK6plTl pic.twitter.com/zwPYdijg2L — Olympique Lyonnais (@OL) December 6, 2021

« L’Olympique Lyonnais informe que Jason Denayer, sorti hier soir à la 44ème du match disputé à Bordeaux, souffre d’une entorse de la cheville droite. Les examens passés ce lundi par le défenseur international belge ont révélé une entorse de la Synostose qui sera traitée orthopédiquement par le staff médical de l’OL. La durée de son indisponibilité est estimée à environ 2 mois », précise le club de Jean-Michel Aulas. Peter Bosz devra donc se passer du défendeur belge jusqu’au mois de février, en espérant que tout se passe bien pour Jason Denayer, lequel négocie actuellement une prolongation de contrat avec Lyon.