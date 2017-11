OL : Jallet a adoré la réponse de Fékir au public de l’ASSE

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

La polémique ne désenfle pas après le derby entre Saint-Etienne et Lyon, où le public stéphanois a complètement craqué en voyant le score défavorable et le chambrage de Nabil Fékir. Pourtant, c’est clairement de bonne guerre selon l’ancien lyonnais Christophe Jallet, qui estime que le capitaine lyonnais avait bien le droit d’avoir son mot à dire après tout ce qu’il a subi pendant le match. Si on demande toujours aux footballeurs d’être irréprochables et de ne jamais répondre aux provocations, aux coups et aux insultes, ce serait bien que le public accepte le revers de la médaille explique le défenseur désormais à l’OGC Nice sur RTL.

« Maintenant, on demande à des joueurs de rester maîtres d'eux sur le terrain quand il y a des choses qui ne font pas plaisir, quand il y a des décisions arbitrales qui ne sont pas en votre faveur, quand on reçoit des coups. Donc, on peut imaginer qu'on demande la même chose à des supporters quand on les chambre un petit peu. C'est une fausse polémique qui est en train de se monter. Moi, le geste que je retiens, c'est l'attentat qu'il a subi plus le fait qu'il a nargué le public. C'est vraiment de bonne guerre, c'est un derby. Il a ramassé tout le match, c'était peut-être une façon de dire 'vous m'en avez mis plein la tête mais je suis encore présent et j'ai répondu de la meilleure des manières sur le terrain », a expliqué Christophe Jallet, persuadé que, si ce chambrage était peut-être de trop à 0-5, cela n’aurait pas du provoquer une telle réaction de la part du public stéphanois.