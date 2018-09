OL : Ils vont prendre une raclée, Pierre Ménès motive l'OL à sa façon...

Dans : OL, Ligue des Champions, Premier League.

Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais tentera de déjouer les pronostics en Ligue des Champions contre Manchester City.

Mais au vu du début de saison des deux formations, l’affiche paraît clairement déséquilibrée. Et ce n’est pas le match nul à Caen qui va rassurer les supporters rhodaniens. Du côté des observateurs, on est également assez pessimiste. Sur l’antenne de Canal Plus, le journaliste Pierre Ménès s’est notamment exprimé sur cette affiche. « L’OL peut prendre une vraie trempe » a prévenu le chroniqueur de la chaîne cryptée.

« Si on s'inquiète pour Paris contre Liverpool, que dire de Lyon contre Manchester City ? Pour l'instant, ils sont en-dessous du niveau minimum pour un club qui vise le podium. En championnat, ça donne un nul contre Caen... mais à Manchester, ils peuvent prendre une vraie trempe » a expliqué Pierre Ménès, pour qui l’OL va devoir changer de visage pour exister face au Manchester City de Pep Guardiola, qui reste sur une victoire facile en Premier League (3-0 contre Fulham). Mais à force de prédire le pire à l'OL, les joueurs lyonnais sont-ils capables de créer la sensation à l'Etihad Stadium ?