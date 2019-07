OL : Il refuse une offre XXL pour Lyon, Joachim Andersen marque déjà des points

Dans : OL, Mercato, Premier League.

L’Olympique Lyonnais peut se le permettre après avoir si bien vendu, mais il est en train de casser une partie de sa tirelire pour se renforcer.

Après Thiago Mendes, un nouveau joueur à plus de 20 ME va débarquer dans les prochains jours. Il s’agit de Joachim Andersen, pour qui un accord a été trouvé avec la Sampdoria sur un montant de 24 ME. Le Danois, qui termine actuellement ses vacances à l’autre bout du monde, pourrait débarquer ce week-end afin de signer son contrat, et est espéré dimanche pour le départ du fameux stage de préparation à Tignes.

Un timing qui serait alors idéal pour le Danois le plus cher de l’histoire, qui a refusé dans les derniers instants une proposition de contrat de la part d’Everton, qui lui proposait même un meilleur salaire que Lyon affirme Soccer Link. Une preuve de la volonté du joueur de se voir garantir du temps de jeu, ce qu’il devrait avoir à l’OL, et de disputer également la Ligue des Champions. Un choix qui risque de plaire aux supporters, pour qui la saison décevante de Marcelo a mis un terme à l’état de grâce du Brésilien, annoncé comme le troisième larron de la défense centrale pour l’exercice à venir.