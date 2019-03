OL : Il n'y a qu'un homme qui sait gérer Memphis Depay à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant contre Montpellier ce dimanche après-midi (3-2), Memphis Depay n’a pas participé au succès des Gones au Groupama Stadium.

En difficulté ces dernières semaines, l’international néerlandais devrait néanmoins se faire discret dans la presse après sa prestation plus que décevante face à Barcelone. Et s’il faisait des siennes comme après le match contre Angers, qu’il avait débuté sur le banc et qui avait provoqué sa colère, l’OL pourrait compter sur son pompier de service : Jean-Michel Aulas. Interrogé par RMC Sport, le président rhodanien a décrypté le rôle qu’il avait dans la gestion de Memphis Depay dans le Rhône.

« Souvent, il y a eu des discussions autour de Memphis. Soit car il n’était pas rentré de vacances au bon moment, soit car il y avait eu un certain nombre d’excès ou une attitude qui traduisait sa tristesse de ne pas jouer un match… A chaque fois, la manière intuitive que j’avais de communiquer avec lui faisait en sorte que l’on trouvait dans la raison la solution au problème. Je dirais que je suis une goutte d’huile avec Memphis, qui permet au moment où les rouages ont un peu de difficulté à fonctionner, que les choses s’améliorent » a confié le président lyonnais, convaincu d’être indispensable pour le staff dans la gestion de Memphis à l’OL.