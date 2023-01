OL : Houssem Aouar à la Roma, accord annoncé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais a décidé de ne pas perdre de temps au mercato de ce mois de janvier.

Dejan Lovren a déjà signé pour renforcer la défense de la formation de Laurent Blanc, et l’entraineur français entend bien continuer à voir des évolutions en ce sens. Pour cela, des départs sont aussi nécessaires et cela pourrait être le cas de Houssem Aouar. Le numéro 8 de l’OL possède un bon de sortie depuis des mois, voire des années, mais n’a jamais trouvé preneur. Un dossier dans lequel tout le monde est perdant, tant le milieu de terrain a perdu de sa superbe et de sa motivation, tandis que Lyon voit un joueur formé au club à forte valeur marchande arriver à six mois de la fin de son contrat.

Roma reach agreement with Lyon's Houssem Aouar https://t.co/j3m1YPxNeP — RomaPress (@ASRomaPress) January 2, 2023

Le moment idéal, le dernier moment même, pour lui trouver un point de chute c'est maintenant. C’est ce qu’affirme le média italien Radio Radio, pour qui un accord a été trouvé entre Houssem Aouar et l’AS Roma. Le plus facile a été fait, feront remarquer les observateurs du mercato, puisqu’il faut désormais que les deux clubs se mettent d’accord. Mais Aouar a souvent fait la fine bouche par le passé, et le fait qu’il trouve un terrain d’entente avec un club étranger n’est donc pas anodin.

Un petit transfert pour l'OL

En Italie, on affirme ainsi que la Roma entend se renforcer au milieu de terrain, et se rabat vers Aouar en raison de l’incapacité à faire venir la priorité que représentait Davide Frattesi, que Sassuolo ne veut pas lâcher. A priori, un transfert d’un petit montant est à l’étude, l’OL n’ayant aucun intérêt à laisser filer gratuitement un joueur qui est encore utilisé par Laurent Blanc, même si l’entraineur rhodanien ne doit pas vraiment reconnaitre celui qui a été international français par le passé.