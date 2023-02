OL : Grosse blessure pour Malo Gusto, Chelsea l'écarte de Lyon

Parti à Chelsea pour se faire soigner, Malo Gusto va y rester plus longtemps que prévu puisque son absence est annoncée pour 10 semaines.

Gêné depuis la reprise, Malo Gusto n’a pas pu finir le récent match face à Lille. Laurent Blanc avait affirmé que ce n’était pas une rechute, et avait espéré un retour rapide. Ce ne sera pas le cas. Le joueur s’est rendu au centre d’entrainement de Chelsea cette semaine, et le bilan médical effectué par le club qui vient de l’acheter n’est pas bon. Les Blues ont annoncé selon CBS une blessure à la cuisse pour le défenseur de l’OL, qui ne reprendra pas la compétition avant 10 semaines. Ce sera ainsi qu’au tout début du mois de mai que l’OL pourra compter sur Malo Gusto. Une décision prise visiblement par Chelsea et qui risque de faire tousser à Lyon, où on ne voyait pas l’international espoirs français s’absenter aussi longuement au départ.

🚨 Chelsea confirm Malo Gusto has returned to Cobham as he recovers from a hamstring injury picked up with Lyon. Gusto is expected to be sidelined until at least late April. pic.twitter.com/bcE6CaJFb1