OL : Govou fonce dans la mêlée avec une phrase choc

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Comme souvent quand les choses se gâtent à l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas décide de se mettre en première ligne.

Alors que son club ne parvient pas à fréquenter la première partie de tableau, le président de l’OL ne digère pas la pénalité d’un point infligée à son équipe après les incidents face à l’OM, et encore moins sa suspension pour 10 rencontres, dont 5 avec sursis, pour avoir mis un coup de pression sur l’arbitre du match. Jean-Michel Aulas a donc sorti sa recette habituelle, avec une grande interview dans L’Equipe, quelques messages sur les réseaux sociaux, et un communiqué de l’OL vilipendant des décisions aberrantes à ses yeux. Alors que certains suiveurs lyonnais entretiennent cette théorie du complot anti-OL, Sidney Govou a repris de volée le chroniqueur pro-lyonnais David Barbet, qui pestait sur un acharnement évident contre l’OL selon lui. L’ancien ailier du club rhodanien a décidé de remettre les choses en place, et a invité les différents intervenants à prendre un peu de recul.

La terre entière en veut à l'OL ?

Arrête de pleurer stp. Arrêtez de penser que la terre entière en veut a l’OL Plus d’humilité moi d’arrogance c ce le sport ! C pas comme ça que ça ira mieux ! — Govou Sidney (@GovouSidney) December 16, 2021

« Arrête de pleurer s’il te plait. Arrêtez de penser que la terre entière en veut à l’OL. Plus d’humilité, moins d’arrogance, c’est ça le sport ! C’est pas comme ça que ça ira mieux. J’assume ce que je dis, ce n’est pas la bonne façon pour se faire entendre et respecter ! Surtout aujourd’hui ! Tu peux te servir de cette injustice pour fédérer mais pas comme ça », a balancé un Sidney Govou visiblement excédé par la défense toujours aussi musclée de l’OL et de son président. Ce n’est pourtant pas une nouveauté, même si il aurait été plus sage de ne pas trop attiser les débats alors que les incidents qui ont eu lieu au Groupama Stadium ont aussi servi de déclic aux autorités pour se pencher sur la question des supporters de manière plus globale.