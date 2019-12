OL : Giroud plus proche de la Juventus que de Lyon ?

Dans : OL.

Olivier Giroud a confié cette semaine qu'il était prêt à revenir en France pour avoir du temps de jeu. Mais la Juventus serait entrée dans la danse alors que Lyon semblait en pole.

Frank Lampard ne comptant plus du tout sur lui à Chelsea, Olivier Giroud est en quête d’un nouveau club lors de ce mercato d’hiver. L’objectif du buteur français est connu, il lui faut impérativement relancer sa carrière après six mois sur la touche, Didier Deschamps ayant clairement fait savoir qu’il ne pourrait pas emmener son buteur fétiche jouer l’Euro 2020 s’il était remplaçant toute la saison. Dans un premier temps, l’Inter a été cité comme une équipe susceptible d’accueillir Olivier Giroud, mais c’est ensuite l’Olympique Lyonnais qui semblait également être très attiré par l’attaquant du club anglais. Et OG a lui-même appuyé cette thèse en indiquant dans Le Dauphiné qu’il n’était pas du tout opposé à un retour en Ligue 1.

Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala...et Giroud

Mais si l’on en croit la Stampa une très grosse cylindrée vient de se positionner, puisque la Juventus, prochain adversaire de Lyon en Ligue des champions, pense à Olivier Giroud pour remplacer Mario Mandzukic lequel a signé en début de semaine pour un club du Qatar. Maurizio Sarri connaît bien le buteur français qu’il a eu sous ses ordres lors de son passage à Chelsea et l’idée serait de faire de Giroud….un remplaçant, la hiérarchie semblant également bien établie à la Juventus avec Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain et Paulo Dybala. Malgré cette belle piste, on peut tout de même se demander si l’attaquant des Bleus et des Blues aura beaucoup plus de temps de jeu à Turin qu’à Londres. C’est probablement ce qui doit rassurer Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais.