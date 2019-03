OL : Giroud à Lyon ? Il reçoit un conseil en or avant le mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Buteur avec les Bleus contre la Moldavie vendredi soir, Olivier Giroud sera assurément l’un des grands agitateurs du prochain mercato. Et pour cause, l’international tricolore rêve de disputer le prochain Euro avec les Bleus et pour cela, il lui faudra sans doute quitter Chelsea, où il ne jouit pas d’un temps de jeu satisfaisant. Le champion du monde 2018 l’a d’ores et déjà affirmé, il ne ferme plus la porte à un retour en France et deux clubs semblent particulièrement intéressés : Marseille, mais surtout Lyon.

Les Gones adorent le profil de l’attaquant tricolore et Jean-Michel Aulas aimerait beaucoup l’attirer dans ses filets. Ce transfert profiterait à tout le monde selon Samuel Umtiti, qui connaît très bien l’Olympique Lyonnais et le buteur de Chelsea. « Lyon, une bonne destination pour Giroud ? Bien sûr. C’est à lui de faire les bons choix comme il l’a fait. L’OL, en France, est l’un des meilleurs clubs où il pourra s’épanouir » a expliqué sur l’antenne de TF1 le défenseur central du FC Barcelone, convaincu que le mariage entre Giroud et Lyon pourrait bénéficier à toutes les parties. Moussa Dembélé ne sera certainement pas de cet avis…