OL : Gilles Favard attaque Aulas, il a tout faux depuis 3 ans !

Mardi soir, l’Olympique Lyonnais a rechuté sur la pelouse du Groupama Stadium, en s’inclinant 1-0 face à une efficace équipe de Lille.

Un match à l’issue duquel les joueurs sont principalement pointés du doigt, et notamment Marcelo pour sa grossière erreur de relance sur le but de Jonathan Ikoné. Rudi Garcia, qui ne parvient pas à transcender ses équipes lors des gros matchs est également critiqué au lendemain de cette défaite. Mais sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Gilles Favard n’a pas oublié pour autant un certain Jean-Michel Aulas. En effet, le consultant n’y est pas allé de main morte pour critiquer celui qu’il considère également comme l’un des principaux responsables de la déroute actuelle de l’OL.

« Vous pensez vraiment qu’après ce match (OL-Lille), je vois Lyon finir sur le podium ? Non, pas du tout. Franchement, je suis très déçu de la prestation de Lyon. Le match était mauvais, quand je vois certains joueurs… Tout est mauvais dans cette équipe, je n’ai pas trouvé un point positif. La preuve, ton meilleur joueur c’est ton gardien, alors que tu joues à domicile, et tu finis quand même par perdre ! Cet effectif de l’OL est surévalué, leur président est surévalué, leur directeur sportif est surévalué, il faut dire les choses. Jean-Michel Aulas, son club régresse depuis 3 ans, mais il faut se taire sur lui ? Le choix de Juninho c’est lui, le choix de Sylvinho il laisse faire… Mais à part ça il ne fait pas de bêtise ? » a lâché Le Spectre, pas tendre avec un Jean-Michel Aulas dont la mine était totalement déconfite après le match contre Lille mardi soir et qui s'est ensuite défoulé contre le quotidien sportif mercredi soir.