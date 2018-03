OL : Geubbels refuse de signer, la sanction est tombée vendredi

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a beau avoir fait des efforts pour qu'il consente à signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, Willem Geubbels a refusé toutes les propositions transmises par Jean-Michel Aulas, au grand mécontentement de ce dernier, ce qui peut facilement se comprendre. Conscient que l'attaquant de 16 ans allait filer vers un autre club la saison prochaine, le nom de Monaco revenant régulièrement, le staff de l'OL avait décidé de ne plus intégrer Willem Geubbels au groupe professionnel lors des entraînements au quotidien, ce dernier bossant avec la réserve lyonnaise.

Mais vendredi, on a franchi un palier, puisque le jeune attaquant a été prié de s'entraîner avec les footballeurs lyonnais de son âge, à savoir les U17 annonce Bilel Ghazi. Une décision qui évidemment s'apparente à une sanction à l'encontre de celui qui est considéré comme un très grand espoir du football français. L'Olympique Lyonnais souhaite visiblement marquer le coup histoire que ceux qui voudront éventuellement imiter Willem Geubbels à l'avenir sachent désormais à quoi s'en tenir. En attendant, l'OL se prive d'un grand talent en devenir et ce dernier perd quelques semaines de travail au plus haut niveau. Le bras de fer lancé il y a plusieurs mois se solde par deux perdants, l'avenir dira si cela aura un effet.