OL : Geubbels a dit non, Lyon lâche les détails et menace

Dans : OL, Mercato, Monaco.

Ce jeudi, les principaux médias sportifs français se montraient unanimes à propos de l'avenir de Willem Geubbels : malgré une belle proposition sportive et financière, le jeune attaquant de 16 ans a décidé de quitter l'Olympique Lyonnais avant de signer chez les professionnels. Une volonté familiale désormais confirmée par le club de Jean-Michel Aulas...

« L'Olympique Lyonnais rappelle qu'il a tout entrepris pour répondre favorablement aux demandes qui lui ont été formulées par Ludovic Geubbels, le père du joueur, et par Maître Philippe Veber, pour que Willem signe son premier contrat professionnel au club comme le font la quasi-totalité des stagiaires de l’Olympique Lyonnais.

Sur un plan sportif, l'entraîneur général Bruno Genesio a eu plusieurs entretiens avec Willem et son papa pour lui permettre d'appréhender progressivement l'exigence du niveau professionnel. Willem a intégré dès cette année le groupe professionnel, tant en stage de préparation qu’aux entraînements, avec lequel il a déjà participé à 4 matches de Ligue 1, Coupe de la Ligue et Europa League

Sur un plan financier, la direction du club a fait des propositions extrêmement importantes avec un plan d'évolution en fonction de ses participations futures avec le club et de ses sélections en équipe de France tout en tenant compte de ce qui a pu être fait récemment avec Kylian Mbappe avant que celui-ci se révèle au plus haut niveau au cours de la saison dernière. Ces propositions, hors normes pour l’Olympique Lyonnais, se voulaient correspondre à l’ambition très importante du "clan" Geubbels en permettant à Willem de bénéficier dès maintenant d’une rémunération "professionnelle".

La semaine dernière, Ludovic Geubbels a informé la Direction du club de sa décision de ne pas accepter en l’état les propositions du club et de son souhait d’une rencontre pour étudier une offre d’un autre club, semble-t-il français.

L'Olympique Lyonnais est extrêmement déçu de la décision de Willem qui est arrivé au club à l'âge de 9 ans et qui a pu progresser grâce aux compétences de l'Academy du club reconnue depuis plusieurs années comme la meilleure de France et l'une des trois meilleures en Europe.

L'Olympique Lyonnais a pris acte de la décision de Willem Geubbels et de son entourage, mais entend défendre ses intérêts, et d’une façon plus générale ceux de la formation française, à travers le cas d’un joueur qui a eu seulement 16 ans l'été dernier et qui est sous contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2019. Les exemples récents de Rachid Ghezzal et de Jordy Gaspar avec le club de Monaco incitent l’Olympique Lyonnais à prendre toutes ses dispositions pour ne pas être à nouveau pénalisé sur le plan économique et de l’image », a expliqué, dans un communiqué, le club lyonnais, qui met donc Geubbels en garde par rapport à son futur, surtout s'il venait à aller à Monaco, où l'ancien Gone Gaspar a notamment été envoyé en prêt au Cercle Bruges directement après son arrivée en provenance de Lyon...