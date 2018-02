OL : Genesio veut la peau du mercato d'hiver

Dans : OL, Ligue 1.

Satisfait de son effectif et de sa première partie de saison, l’Olympique Lyonnais s’est très peu renforcé cet hiver.

Sans compter les signatures de l’attaquant Martin Terrier (20 ans) et du latéral droit Léo Dubois (23 ans) pour l’été prochain, le club rhodanien a simplement accueilli le jeune défenseur central de Laval Oumar Solet (17 ans) en prêt avec option d’achat. Il faut dire que Bruno Genesio n’a pas dû réclamer grand-chose à ses dirigeants. En effet, l’entraîneur des Gones n’est pas un grand admirateur de la période des transferts en plein milieu de la saison.

« Je suis bien content qu'on ait passé ce 31 janvier, a confié le technicien. Le mercato d'été est déjà long et pénible. Mais alors, le mercato d'hiver est non seulement long et pénible, mais il est aussi inutile. Sur le bilan, on a fait ce qu'on souhaitait au niveau des arrivées, avec Oumar Solet que Florian Maurice (responsable du recrutement) avait identifié depuis un bon moment et qui était important pour nous, plus des arrivées anticipées pour la saison prochaine. C'est un très bonne chose. » Avec un groupe moins fourni, Genesio n’aurait peut-être pas tenu le même discours...