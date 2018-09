OL : Genesio un nul ? Aulas ricane et garde sa carte de fan n°1 !

Dans : OL, Ligue 1.

Vainqueur de Marseille dimanche soir, l’Olympique Lyonnais est revenu à hauteur de l’un de ses principaux concurrents dans la lutte pour le podium. Et si le championnat est encore long, l’équipe de Bruno Genesio semble avoir plus de marge que l’OM en Ligue 1. Ce qui rendait forcément assez optimiste Jean-Michel Aulas après la rencontre, pour qui le club rhodanien va finir « tout en haut » cette saison.

« Je suis content qu’il a repris du crédit. Je l’espère en tout cas. Ce qui compte c’est qu’il ait repris le crédit qui lui est dû auprès des spécialistes et des gens dont le métier est d’analyser. Il le mérite. Ce qu’il a démontré donne des chances à l’Olympique Lyonnais de finir tout en haut. Personnellement, j’ai toujours défendu sa crédibilité dans des moments difficiles et je ne veux pas non plus en rajouter dans les moments faciles mais il sait qu’à chaque fois qu’il y aura des moments faciles, il pourra compter sur moi. C’est un excellent entraîneur, c’est aussi quelqu’un qui progresse. Non seulement au niveau tactique que dans le management de son équipe et dans sa communication. Je suis un fan de Bruno et je vais le rester » a confié un Jean-Michel Aulas, bizarrement moins menaçant à l’égard de Bruno Genesio qu’en début de semaine dernière…