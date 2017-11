OL : Genesio souligne ce qui fait la force de Lyon cette saison

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après la victoire face à Everton (3-0) : « On a eu beaucoup de justesse technique pour faire courir cette équipe. On a gardé nos principes. On a vu de bonnes choses. On reste sur une belle série. On est bien placés pour la qualification, mais on a aussi des chances de finir premiers. Ce serait une situation beaucoup plus confortable pour la suite. Il y a encore plein de matchs à jouer d’ici là… Les joueurs qui jouent un peu moins ont répondu présent. Cela montre l’état d’esprit du groupe et que personne ne lâche. C’est primordial pour le groupe. J’avais prévu de sortir Nabil Fekir pour le préserver et donner du temps de jeu aux autres. C’est un joueur très important pour nous. Le travail fait depuis le début de saison est récompensé. Rien n’est encore fait et il faut sans cesse se remettre en question, se perfectionner », a-t-il déclaré sur OL TV.