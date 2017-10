OL : Genesio révèle comment il a fait de Fekir une nouvelle star de l'OL

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Alors que Nabil Fekir est vraiment revenu au top de sa forme en ce début de saison du côté de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a livré les petits secrets de sa nouvelle réussite.

Depuis le début du mois d'octobre, Nabil Fekir brille de mille feux. Après avoir marqué un doublé important contre Monaco en L1 (3-2), et inscrit une réalisation en Europa League face à Everton (2-1), l'attaquant de 24 ans a une nouvelle fois carburé dimanche. En marquant deux nouveaux buts contre Metz, Fekir a offert une quatrième victoire de suite à son équipe dans un Groupama Stadium acquis à sa cause (2-0). Auteur de neuf buts en dix matchs de championnat, l'international français égalise déjà sa performance de la saison dernière, et est bien parti pour battre son record de buts (13), datant de 2015, l'année de sa révélation. Autant dire que Fekir a enfin retrouvé son réel niveau, celui qu'il avait avant sa grave blessure aux ligaments du genou. Un renouveau qui n'étonne pas Bruno Genesio.

« Notre meilleur joueur est à l'aise dans ce 4-2-3-1. J'essaye aussi de tirer les enseignements de mes expériences précédentes. Nabil a retrouvé un niveau international. L'équipe de France ? S'il continue comme ça, il y a des chances de le voir jouer au niveau international. Ses performances en championnat ou en Coupe d'Europe sont d'un niveau international. Au niveau de l'état d'esprit, il est très bien depuis le début de la saison. Il a perdu trois kilos. Il est beaucoup plus affûté. Mais je pense qu'en dehors de ça, il y a eu aussi une prise de conscience de sa part. Il a fait un mea-culpa que j'ai trouvé très sincère et très rare. Cela l'a beaucoup aidé. Et ça m'a beaucoup aidé aussi pour avoir une relation plus classique avec lui. Le brassard de capitaine ? Oui, j'ai décidé. J'en ai parlé avec mon staff. Je pensais que ça allait le responsabiliser, qu'il pouvait assumer ce leadership au niveau technique, car c'est un très grand joueur, mais aussi qu'il avait la faculté de pouvoir assumer ce rôle dans le vestiaire. Et il le fait très bien. À la surprise de beaucoup de gens, mais pas de la mienne », a lancé, sur SFR Sport, l'entraîneur de l'OL, qui estime donc que Fekir est plus fort que jamais à Lyon, et qu'il a pleinement sa place en équipe de France. Réponse du sélectionneur Didier Deschamps le 2 novembre prochain lors de la divulgation de la liste pour les matchs amicaux face au Pays de Galles et l'Allemagne.