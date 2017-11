OL : Genesio rappelle à Mariano Diaz les principes du football

Dans : OL, Ligue 1.

En septembre, lassé par les choix de son attaquant, Bruno Genesio avait pris une décision forte en se passant de Memphis Depay pour le match face à Dijon. La même sanction est-elle à venir pour Mariano Diaz ? Déjà sermonné au début de l’automne par son entraineur, l’attaquant espagnol a beau avoir marqué ce jeudi face à Limassol, il a pris une petite soufflante dans la foulée.

« Je ne veux pas faire la fine bouche, mais on doit faire mieux, ce n'était pas complètement satisfaisant ni complètement abouti. On a concédé trop d'occasions et on a retrouvé quelques attitudes individualistes. Mariano ? Il a marqué, mais il y a d'autres actions où il doit mieux jouer avec les autres », a livré un Bruno Genesio remonté contre le jeu individualiste à l’excès de l’ancien du Real Madrid, qui a notamment effectué un rush complètement fou sur un contre en seconde période, en oubliant toutes les solutions proposées par ses coéquipiers. En position de force avec la bonne série actuelle de l’OL, le coach rhodanien pourrait donc rappeler à Mariano Diaz qui est le patron, ce dimanche à Nice, même si la difficulté du déplacement, la méforme de Maxwel Cornet et la blessure de Bertrand Traoré devraient lui permettre d’échapper à une sanction sportive immédiate.