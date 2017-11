OL : Genesio pose la question qui fâche après le derby !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Bruno Genesio avait calmé le jeu dimanche soir après l'interruption du match entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, le coach de l'OL reconnaissant que Nabil Fekir aurait pu éviter son chambrage sur le cinquième but rhodanien. Mais lorsque l'on accuse son capitaine d'avoir mis le feu au poudre et que la LFP laisse envisager une possible sanction contre Nabil Fekir, alors Bruno Genesio monte au créneau sur RMC.

Et si le coach lyonnais sort de son mutisme, c'est qu'il est scandalisé par tout cela. « Je me demande si on ne marche pas sur la tête. Tout ce que j’entends, de vouloir le suspendre, c’est ce qui me choque le plus, parce que je me demande ce qui est le plus grave. Est-ce que c’est de blesser un joueur gravement, comme c’est arrivé récemment à Geoffroy-Guichard (Ndlr : Genesio fait référence à la faute de Théophile-Catherine sur Ismaila Sarr), et volontairement, ou brandir son maillot comme il l’a fait ? », interroge avec un peu de colère dans la voix le technicien de l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas du genre à s'emballer pour rien.