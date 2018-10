OL : Genesio obligé de sortir le fouet, il assume !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A la veille de recevoir Donetsk dans un Groupama Stadium qui sera vide, sanction oblige, Bruno Genesio a été interrogé sur le mal qui semble actuellement habiter l'Olympique Lyonnais, à savoir d'avoir toujours besoin de se faire secouer avant de réagir.

Pour l'entraîneur de l'OL, si effectivement sa formation a parfois des soucis de concentration, on ne peut pas parler de négligence face aux équipes moins fortes. Et Bruno Genesio de rappeler que c'était son rôle de mettre la pression sur ses joueurs lorsqu'il sentait que les choses n'allaient pas dans le bon sens, comme cela a récemment été le cas face à Caen et samedi contre Nantes. « On doit être confiant car c’est un match de Champion’s League, la motivation sera là (sourire) Contre Nantes, il y a eu plus de bonnes choses contre Nantes que contre Caen, mais cette gestion fait partie de mon travail. Et comme nous avons une équipe très jeune et parfois immature, on est là de temps en temps pour recadrer et modifier ce qui ne fonctionne pas (...) Lever le pied en L1 pour la Ligue des champions ? Non non ! Ce sont de fausses idées, mes joueurs sont professionnels. On peut avoir parfois un peu de déconcentration dans certains matches, avant les rencontres européennes, mais quand on regarde les résultats des équipes européennes ce week-end, beaucoup ont fait des contre-performances et non des moindres. On sort quand même d’un enchaînement de cinq matches avec des dates rapprochées, seulement 48h de récupération, on peut aussi y trouver une explication », a prévenu Bruno Genesio, qui ne veut pas accabler son équipe.