OL : Genesio nargue l’ASSE dans le plus grand respect

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Au coup d’envoi du derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne dimanche (17h), le souvenir du match aller sera présent dans toutes les têtes.

Surtout chez les Verts qui voudront prendre leur revanche après l’humiliation vécue à domicile (0-5). Du côté des Gones, on cherchera à confirmer la supériorité affichée en novembre dernier. Une performance dont l’OL n’est pas peu fier, à l’image de son entraîneur Bruno Genesio qui a bien insisté sur cet exploit inédit à Geoffroy-Guichard. Mais sans vouloir manquer de respect au rival bien sûr.

« On est fiers. On ne peut pas dire qu’on a marqué l’histoire du club, ce serait exagéré. Mais on a battu le record de buts dans le derby. On peut en être fiers, a souligné le technicien. On a souffert de la suprématie stéphanoise dans les années 80. De la moquerie ou de la raillerie, non. Moi je respecte Saint-Etienne. Cela doit rester dans le cadre sportif, dans le cadre du fair-play. On ne se moque pas d’eux dans le cadre du match aller, ce serait irrespectueux. »

L’ASSE a bien changé depuis

« C’est un match complètement différent, car c’est une équipe complètement différente, qui est sur une bonne dynamique. Ils ont recruté au mercato hivernal, a prévenu le coach lyonnais. Il n’y a aucune comparaison entre le match aller et celui de dimanche. Tout est différent. Dans un derby, on sait ce qu’on a à faire. C’est un combat, on est prêts pour ça, on a l’habitude de ce genre de match. » Pour confirmer l’avertissement de Genesio, rappelons que l’ASSE reste sur quatre matchs sans défaite en Ligue 1, dont trois victoires.