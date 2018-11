OL : Genesio gère « cinq Neymar qui n’ont pas le talent de Neymar »

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mercredi soir, l'Olympique Lyonnais recevra Hoffenheim dans un match qui peut être décisif si l'OL s'impose au Groupama Stadium. Evoquant dans le Late Football Club les performances de Lyon, et surtout la situation de Bruno Genesio, toujours critiqué quels que soient les résultats de sa formation, Stéphane Guy explique que le coach lyonnais doit se débattre avec des joueurs dont certains ont un melon un peu démesuré selon le journaliste de Canal+.

Même s'il ne dédouane pas Bruno Genesio de tout, Stéphane Guy y va fort. « Tuchel il doit gérer Neymar, et Genesio il doit en gérer cinq ou six des Neymar, mais qui en plus n’ont pas le talent de Neymar. Mais dans la semaine ils doivent être aussi casse-bonbons que doit l’être le joueur brésilien donc c’est un dur métier d’entraîner Lyon (...) Ce qui me déçoit beaucoup de cette équipe, c’est qu’elle a gagné un match formidable à Manchester City, ce n’était pas sur un but de raccroc. Ce jour-là, Genesio avait trouvé une formule et je suis étonné qu’il n’ait pas appuyé là-dessus. Je ne comprends pas et il a peut-être sa part de responsabilité. Il a perdu un joueur comme Cornet qui a été exceptionnel à Manchester City et le match d’après contre Marseille il est sur le banc. Il n’a pas rejoué depuis », fait remarquer le journaliste de Canal+, histoire de faire un bilan compliqué de la situation de l'Olympique Lyonnais.