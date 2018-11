Dans : OL, Ligue 1.

Présent en conférence de presse ce vendredi pour préparer le match face à Bordeaux, Bruno Genesio a inévitablement été interrogé sur l’épisode de l’après-match à Angers.

Décisif sur le terrain mais très frustré d’avoir été mis sur le banc de touche avant une semaine sans match, Memphis Depay avait allumé son entraineur, demandant « du respect ». Quelques jours après son coup de gueule dans le vestiaire à Hoffenheim en raison des points perdus en Allemagne à la dernière minute, le Néerlandais a ouvert une brèche dans le vestiaire, surtout qu’une taupe avait révélé la teneur de la réponse de Genesio face aux joueurs, devant tout le vestiaire. Une situation que l’entraineur lyonnais a tenu à désamorcer en conférence de presse, lui qui assure même que sa relation avec Memphis est très bonne, malgré tout ce qui se dit de contraire à ce sujet.

« Cette période ne m’a pas marqué. Une saison n’est jamais linéaire. J’ai fait ce que j’avais à faire. C’est clos et réglé. Cela l’a été très vite et très bien entre nous tous. Il n’y aura donc pas de sanction sportive. Ce que je regrette, c’est que cela a été diffusé dans les médias. Le message est passé. Ça va vous paraître bizarre, mais j'ai toujours eu une bonne relation avec lui. On a toujours eu des échanges francs et corrects. Cela fait partie des choses qui peuvent arriver dans un groupe au cours d’une saison. Le mettre remplaçant n’est pas fait pour le piquer. Il a eu une réaction d’après-match d’un joueur qui était frustré. J’essaie toujours de comprendre les choses et de jouer mon rôle de coach. Ce qui est le plus important est ce qu’il a fait lorsqu’il est rentré sur le terrain. Ça, on l’occulte trop à mon sens. Je retiens qu’il a été déterminant quand il est entré. Il a été souvent décisif en sortant du banc mais je ne sais pas s’il y a un lien de cause à effet. C’est un de nos meilleurs joueurs, il n’y a pas de débat à ce sujet… Les jeunes joueurs ont besoin d’entendre des choses, d’être guidés mais aussi aimés. Cela fait partie du management », a prévenu un Bruno Genesio qui ne devrait pas remettre de sitôt Memphis Depay sur le banc de touche…