OL : Genesio fait la grimace, son effectif diminue avant Caen

Au-delà de la défaite (2-0), l'Olympique Lyonnais est reparti de Monaco avec plusieurs mauvaises nouvelles dimanche soir.

En effet, les Gones ont perdu deux joueurs sur blessure durant la première période : Fernando Marçal et Martin Terrier. Le défenseur gauche de l’OL sera absent pour la réception de Caen en Coupe de France, comme l’a annoncé Bruno Genesio devant les médias. « Il est blessé et de tout de façon, il était suspendu » a confié le coach lyonnais avant d’en dire plus sur l’état de Martin Terrier et de Nabil Fekir.

« Nabil Fekir est encore incertain, on va faire le point. Concernant Martin Terrier, il est encore incertain également. Il va s'entraîner et on va voir. Morel et Gouiri sont forfaits » a expliqué le technicien rhodanien à la veille du match. Des absences, si elles se confirmaient, qui réduiraient les options tactiques pour Bruno Genesio à quatre jours de la réception de Toulouse en Ligue 1. Un match qu’il faudra absolument gagner après le revers à Monaco…