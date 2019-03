OL : Genesio est un manager en or, Aulas nage dans le bonheur

Dans : OL, Ligue 1.

Après le succès de l’Olympique Lyonnais face à Toulouse dimanche (5-1), Jean-Michel Aulas était comblé.

En effet, le président rhodanien s’est félicité du large succès de son équipe, souvent accusée de ne pas faire le travail face aux petites équipes de Ligue 1 cette saison. Et certaines images ont fait plaisir à voir au Groupama Stadium, notamment l’entrée du jeune Yassin Fekir, lequel a joué pour la première fois au côté de son frère Nabil. Un coaching qui démontre la valeur du manager Bruno Genesio selon Jean-Michel Aulas, qui y est allé de son petit tweet sur l’entraîneur de l’OL.

« Bruno a une fois de plus démontré son vrai talent de manageur et psychologue d’une belle équipe OL revalorisé par le talent et la complémentarité des frères FEKIR : et la spontanéité et si le bonheur de Nabil était la clef aussi de Barcelone ? #bravoBrunoNabil » a tweeté Jean-Michel Aulas, provoquant la désolation des supporters lyonnais sur les réseaux sociaux. Visiblement, la communication du président rhodanien et sa tendance à mettre Bruno Genesio en avant à chaque occasion commencent à agacer les supporters de l’actuel 3e de L1…