OL : Genesio déjà prolongé ? Aulas sort le démenti

Dans : OL, Ligue 1.

Au sein de l'Olympique Lyonnais, l'avenir de Bruno Genesio sur son banc de touche semble désormais tout tracé.

En effet, selon L'Equipe, l'entraîneur des Gones est en passe de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires. En poste depuis décembre 2015, le coach de 52 ans aurait donc réussi à convaincre tout son monde dans le club rhodanien. Mais comme le dit l'adage, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. C'est ce message qu'a voulu faire passer Jean-Michel Aulas ce dimanche, deux jours après la victoire de son OL contre Rennes en Ligue 1 (1-0).

« L’article de Hervé Penot, plein de sensibilité et d’informations, ne correspond pas à la réalité de la situation. Comme évoqué avec tous les groupes de supporters, en particulier le Kop Virage Nord et Lyon 1950, la décision relative à Bruno Genesio sera prise lundi soir par le comité de gestion, qui est souverain. La tendance n’est pas obligatoirement celle qui est exprimée dans L’Equipe ce dimanche matin. Il est important pour l’institution OL que tous supporters et fans et sympathisants soient derrière l’équipe mardi pour aller enfin tous ensemble au Stade de France », lance, sur Twitter, le président de Lyon, qui dément donc le fait que l'avenir de Genesio soit déjà tranché. En attendant la décision, qui sera révélée mardi soir après la demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais, JMA rêve de voir un Groupama Stadium à l'unisson. Mais pas sûr que ce soit le cas, vu que les Bad Gones sont, par exemple, farouchement opposés au maintien de Genesio...