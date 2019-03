OL : Genesio calme les excités du mercato avant Barcelone

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Coach de l’Olympique Lyonnais depuis décembre 2015, Bruno Genesio saura dans les prochains jours si Jean-Michel Aulas souhaite le prolonger.

En fin de contrat, l’entraîneur rhodanien espère que les bons résultats sportifs de l’OL cette saison plaindront en sa faveur, et que cela suffira à convaincre le conseil d’administration du club de lui renouveler sa confiance. Chez les observateurs, certains estiment que cela dépendra aussi du parcours lyonnais en Ligue des Champions et de la capacité de Bruno Genesio à réaliser l’exploit à Barcelone ce mercredi. Une information totalement fausse selon l’entraîneur lyonnais…

Son mercato ne dépend pas de Barça-OL

« La prolongation ne se décidera pas par rapport à la qualification de demain (mercredi) ou pas. C'est tout ce que je peux vous dire sur l'entretien que j'ai eu avec mon président. Pour le reste, cela restera entre lui et moi. J'espère qu'on va se qualifier, pour l'équipe déjà. On regardera les cas personnels après cela » a insisté Bruno Genesio, lequel ne sera donc pas jugé sur le résultat du match au Camp Nou entre Lyon et Barcelone pour sa prolongation de contrat. Cela paraît tout de même assez logique, même si certains anti-Genesio pourraient profiter d’une éventuelle défaite de l’OL en Catalogne pour demander le départ du technicien de 52 ans.