OL : Génésio, Aulas... Tout le monde a tout faux selon Riolo

Dans : OL, Ligue 1.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais se sont sans doute réveillés avec la gueule de bois ce lundi après le (nouveau) match nul de leur équipe face à Angers au Stade Raymond-Kopa dimanche (3-3).

Une nouvelle déception symbolisée par l’écroulement des joueurs de l’OL après le carton rouge reçu par Marcelo. Selon Daniel Riolo, il est anormal que les joueurs de Bruno Génésio aient lâché à ce point après l’exclusion de leur pilier défensif. « La façon dont Lyon évolue est vraiment étrange. Il y a des moments dans le match où il ne se passe absolument rien dans l’équipe. On a l’impression que tout le monde est déconnecté, que chacun est dans son coin, qu’il n’y a pas de fil conducteur et que plus personne ne joue ensemble. Le pire, c’est qu’on a l’impression que les joueurs sont dépités. Le carton rouge, ce n’est pas ça qui fait que tu lâches le match de 1-3 à 3-3. Il n’y a plus rien dans cette équipe ! Tu peux être en difficulté à dix contre onze, mais tu ne peux pas lâcher » a lancé le polémiste de RMC avant de s’attaquer à son très cher Jean-Michel Aulas.

Le journaliste estime que la responsabilité du président de l’OL est clairement engagée dans la mauvaise passe du club rhodanien actuellement. « Je pense que Bruno Génésio n’est même plus soutenu en interne et cela fait douter les joueurs. Certains mots de Jean-Michel Aulas envers l’entraîneur ont été très durs après Limassol et cela a complètement décrédibilisé le coach. Aulas met toutes ses erreurs sur le dos de l’entraîneur… Il y a plein de questions autour de ce club » a-t-il expliqué dans l’After. Des déclarations qui ne manqueront pas de faire réagir…