OL : Genesio remballe l'idée d'un plan anti-Messi face au Barça

La hasard n'a pas été tendre avec l'Olympique Lyonnais lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, puisque c'est sur le FC Barcelone que tombe le club de Jean-Michel Aulas. La perspective de croiser un Barça toujours aussi impressionnant ne semble cependant pas totalement affoler Bruno Genesio, qui estime que ses joueurs ont prouvé contre Manchester City qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs clubs européens. Et le coach de l'Olympique Lyonnais a d'ores et déjà balayé l'idée d'un plan pour contre Lionel Messi.

« C'est un des tirages les plus compliqués qu'on pouvait avoir. On va faire avec. Ce sera une très belle affiche. On est capable de faire deux exploits. On l'a fait contre City. C’est important car on a pris conscience des moyens qu’on a. Il faudra s’appuyer sur la double confrontation face à Manchester. Je ne sais pas si Barcelone est plus fort. Ce sont deux grosses équipes. C’est une référence avec Manchester City. C’est la meilleure équipe d’Espagne. Il y a un jeu similaire à ce qui est fait à City. Ce sont des principes de jeu très ancrés dans la culture de ces clubs. Le Barça a une histoire encore plus forte avec la Champions League et c’est important dans ces moments-là. Cette compétition est excitante car on joue contre des équipes comme celles-ci. Il faudra croire en nous. Il y a encore du temps pour se préparer au mieux. Un plan anti-Messi ? On peut faire des plans mais tous sont parfois déjoués grâce à son génie. Il marque énormément de buts. Il y a d’autres joueurs exceptionnels à ses côtés. Il faudra un effectif à 100% pour pouvoir espérer battre cette équipe. Au départ, c’est un adversaire qui fait peur. Mais tout le monde va élever son niveau », a confié Bruno Genesio, conscient que le Barça est un adversaire énorme, mais qui n'a pas l'intention de se faire tout petit face à cette montagne emmenée par un Lionel Messi toujours aussi énorme.