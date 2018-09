OL : Genesio a craqué quand sa fille a été insultée

Dans : OL, Ligue 1.

Même si l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas fait le moindre commentaire suite à la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où l'on voit Bruno Genesio poursuivre des personnes à la sortie d'un restaurant, on en sait un peu plus sur l'incroyable incident déclenché par des supporters de l'OL, ou du moins qui sont persuadés de l'être, qui ont jugé utile d'aller insulter l'entraîneur rhodanien et sa famille.

En effet, L'Equipe a recueilli le témoignage d'une personne qui a assisté à la scène. « D'après un témoin de la scène, Genesio serait sorti en famille fêter son anniversaire, dans le quartier lyonnais de Confluence. Pris à parti verbalement par une personne, il aurait d'abord gardé son calme avant de laisser éclater sa colère lorsque c'est sa fille qui a été la cible d'insultes », explique le quotidien sportif. Un comportement minable et pathétique de la part de ceux qui n'ont pas la capacité de faire la différence entre Bruno Genesio l'homme et Bruno Genesio le coach.