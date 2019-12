OL : Garcia ne s'est pas planté, Depay va lui prouver

Dans : OL.

Nommé capitaine de l’Olympique Lyonnais par Rudi Garcia, Memphis Depay sera très attendu à l’occasion du match décisif de Ligue des Champions entre les Gones et Leipzig.

L’international néerlandais a bien conscience qu’il est un joueur spécial aux yeux de Rudi Garcia, et qu’il se devait de montrer l’exemple. C’est ainsi qu’en conférence de presse d’avant-match, le nouveau capitaine de l’Olympique Lyonnais a fait passer un message extrêmement fédérateur. Assurément, le meneur de jeu de 25 ans a l’intention de prouver à ses détracteurs que Rudi Garcia a fait le bon choix en le nommant capitaine au profit de Léo Dubois, Jason Denayer ou encore Antony Lopes.

« Je fais de mon mieux pour l'équipe. Je veux être exemplaire en tant que capitaine. Je veux tout faire pour l'équipe. Je crois en moi. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Je suis en forme et je veux le montrer demain. L'équipe me cherche et je suis très heureux. On connaît l'importance du match et on doit tout donner pour se qualifier demain. C'est très important pour le club, pour la ville. On est en train de se construire en tant qu'équipe. C'est un moment idéal pour montrer que l'on peut être bons » a indiqué Memphis Depay, déterminé à prouver que son état d’esprit peut être irréprochable dans les moments importants, encore plus avec le brassard de capitaine autour du biceps. Il faudra bien cela pour porter l'OL en 1/8e de finale de la Ligue des Champions.