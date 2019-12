OL : Garay, le gros coup défensif du mercato !

Dans : OL.

Les pistes se multiplient pour l’Olympique Lyonnais, à l’heure où les dirigeants se penchent sur les renforts à trouver pour aider l’équipe à remonter la pente, et compenser les blessures.

L’hiver s’annonce chaud à l’OL, qui cherche dans tous les secteurs. La défense centrale n’a pas donné satisfaction en cette première partie de saison. Si Jason Denayer confirme qu’il est le leader dans ce secteur, Joachim Andersen a beaucoup déçu, et Marcelo est lui victime d’une guerre ouverte avec les supporters, au point de devoir provoquer son départ dès le mois de janvier si un point de chute convient à tout le monde. Selon Le Progrès, une nouvelle piste est désormais à l’étude, et elle mène à un joueur qui a beaucoup d’atouts dans sa manche. Il s’agit d’Ezequiel Garay, qui a comme premier avantage d’être libre en fin de saison, et donc à un prix raisonnable en janvier. A 33 ans, il possède une carte de visite qui correspond à la recherche de leaders expérimentés pour aider l’effectif à grandir.



Son passé au Real Madrid, au Benfica Lisbonne ou au Zénith Saint-Pétersbourg lui donne aussi un gros vécu européen. Ses qualités de relance et dans le duel plaisent à l’OL, même si le manque de vitesse est l’un de ses principaux défauts. Et cet intérêt n’est pas nouveau puisque des contacts avaient déjà été pris avec son entourage en 2009, rappelle le quotidien lyonnais. Actuellement à Valence depuis 2017, l’Argentin est un élément régulièrement utilisé. Il faudra donc se montrer convaincant pour l’OL, pour ce joueur estimé entre 6 et 8 ME.