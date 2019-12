OL : Gameiro à Lyon, une excellente info arrive

Dans : OL.

Avant l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a déjà plusieurs dossiers sur le grill, et notamment sur le plan offensif. Le nom de Kevin Gameiro est évoqué.

Depuis les pertes de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde, blessés au genou et absents pour six mois, le club rhodanien s’est forcément mis à la recherche de nouveaux attaquants. Sur un côté ou dans l’axe, Lyon planche un peu sur tous les fronts. Parmi les pistes offensives actuelles, celle menant à Kevin Gameiro figure en bonne place sur le bureau de Jean-Michel Aulas. Désireux de recruter l’avant-centre français depuis plusieurs années, le président lyonnais a déjà commencé son travail de sape. Si le joueur de 32 ans est ouvert à l’idée de revenir en Ligue 1, et plus précisément à l’OL, il sait que son club ne le lâchera pas sans avoir trouvé une solution de repli. Mais celle-ci serait en train de se dessiner.

En effet, selon le Mundo Deportivo, le club che souhaite recruter Abel Ruiz. Auteur de trois buts avec le Barça B cette saison, l’avant-centre de 19 ans est sur les tablettes du VCF. Passé par le centre de formation de Valence jusqu'en 2012, Ruiz pourrait donc revenir au bercail pour tenter sa chance chez les grands. Un évènement qui pourrait faire avancer le dossier Gameiro du côté de l’OL, surtout que le joueur a les mêmes agents que Rudi Garcia. Puisque si Lyon est « prêt à faire un effort pour recruter le Français », Valence « attend une bonne offre pour l’étudier ». Il n'y a plus qu'à...