OL : Frais, dispo et pas si cher, Hakim Ziyech fait saliver Lyon

Dans : OL, Mercato.

De retour à l’entrainement après la fin de ses vacances retardées par la CAN, Hakim Ziyech va devoir mettre les bouchées doubles.

L’Ajax Amsterdam doit en effet encore une fois passer par les tours préliminaires pour se qualifier pour la Ligue des Champions, et le demi-finaliste de la dernière édition est attendu au tournant. Surtout après le départ de plusieurs de ses cadres. Ce n’est pas le cas du Marocain, qui n’a pas eu le même succès que ses coéquipiers, et n’est pas en instance de départ. Pourtant, le Bayern Munich le suit de près depuis des mois. Pour la presse marocaine, il en va de même pour Naples et l’Olympique Lyonnais.

Concernant l’OL, le prix annoncé à 30 ME n’a visiblement pas refroidi Jean-Michel Aulas, dont le club suit le joueur depuis des années. Et le départ de Nabil Fékir a forcément provoqué un trou au milieu de terrain. De quoi relancer une rumeur récurrente, surtout que Marc Overmars, directeur sportif de l’Ajax, a confirmé qu’il ne retiendrait pas Ziyech en cas d’offre « convaincante ». Dans le cas contraire, le club néerlandais comme le joueur néerlandais ont convenu de continuer l’aventure à Amsterdam sans sourciller, preuve que le champion des Pays-Bas n’a pas le couteau sous la gorge pour vendre.