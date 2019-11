OL : Florenzi refuse Lyon, la raison est bizarre

Dans : OL.

Ces derniers jours, le nom d’Alessandro Florenzi est régulièrement associé à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, Rudi Garcia apprécie fortement le joueur de l’AS Roma…

Néanmoins, la tendance n’est pas du tout à un transfert de l’international transalpin vers l’OL au mercato hivernal. Et pour cause, le Milan AC, l’Inter ou encore la Fiorentina sont également en course pour faire signer Alessandro Florenzi à en croire les informations de Calcio Mercato. Et pour le média italien, les écuries de Série A auront les faveurs du joueur, au contraire de l’Olympique Lyonnais. Bien qu’il apprécie son ancien entraîneur Rudi Garcia, le polyvalent droitier de 28 ans ne verrait pas d’un bon œil un transfert en France.

Selon le média, c’est principalement car il considère qu’il diminuerait ses chances de participer à l’Euro en cas de départ en France que Florenzi a l’intention de refuser la proposition de l’Olympique Lyonnais. A ses yeux, le Romain perdrait en visibilité vis-à-vis du sélectionneur Roberto Mancini s’il venait à rejoindre la Ligue 1. Une explication qui ne manquera pas de faire débat, surtout quand on sait que l'OL dispute la Ligue des Champions et que l’ancien entraîneur de Manchester City suivait chaque match de Mario Balotelli en Ligue 1 par exemple. Ces dernières heures, un transfert de Florenzi au Milan AC en échange du milieu de terrain Franck Kessie, lequel rejoindrait l’AS Roma, faisait du bruit en Italie. Reste à voir si cette piste se concrétisera, et mettra ainsi définitivement fin aux espoirs de l’OL.