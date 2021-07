OL : Flamengo vole vers Lyon pour signer Thiago Mendes

Dans : OL.

Afin de recruter Thiago Mendes, les dirigeants de Flamengo ont pris l'avion vers l'Europe et veulent convaincre Jean-Michel Aulas d'accepter leur offre.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont pris l’habitude d’utiliser Flightradar afin de suivre les vols des éventuels renforts de leur club préféré. Mais ce week-end, ils n’ont probablement pas prêté attention à un avion qui arrivait de Rio de Janeiro en Europe. A bord, Bruno Spindel et Marcos Braz, deux dirigeants du club brésilien de Flamengo qui ont diffusé via les réseaux sociaux un selfie avant d’embarquer vers le Vieux Continent. Et plusieurs médias sportifs du Brésil précisent que les deux représentants du club local débarquent pour finaliser les signatures de Thiago Mendes, mais également de Kenedy, le joueur sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2024. Concernant l’ancien Lillois, si Flamengo a déjà négocié avec le joueur les termes de son éventuel contrat avec la formation de Rio, l’OL n’a pas du tout validé l’offre présentée par Flamengo. Une proposition qui se repose sur une offre de prêt d’une saison avec une option d’achat. Mais si Lyon réclame 10 millions d’euros pour cette option, les dirigeants brésiliens ne veulent pas s’aligner sur ce prix.

Résultat, le dossier est totalement à l’arrêt, alors même que Peter Bosz ne compte pas trop sur le milieu de terrain de 29 ans pour la saison prochaine. C’est avec la mission de débloquer la situation, et pourquoi pas de rentrer avec Thiago Mendes au Brésil, que les deux dirigeants de Flamengo sont arrivés en France et vont rencontrer les dirigeants de l'Olympique Lyonnais. A priori, l'OL ne retiendra pas le joueur recruté pour 22 millions d'euros il y a deux ans au LOSC, mais Jean-Michel Aulas refuse que l'on puisse croire qu'il acceptera n'importe quelle offre durant ce mercato, juste parce que Lyon est dans le dur financièrement. A Bruno Spindel et Marcos Braz de trouver les arguments qu'il faut pour repartir avec un accord pour Thiago Mendes.