OL : Ferland Mendy au Real pour 50 ME, c'est bouclé !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ferland Mendy au Real Madrid, c’est imminent. Comme annoncé plus tôt dans la journée, le défenseur de l’Olympique Lyonnais va bien rejoindre la capitale espagnole. En effet, L’Equipe confirme ce mardi soir les informations communiquées plus tôt par la presse madrilène, et affirme que l’ancien défenseur du Havre est actuellement en train de passer sa visite médicale avec des médecins du Real Madrid depuis Clairefontaine, où le défenseur de l’OL se trouve avec le reste du groupe de l’Equipe de France.

« Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club rhodanien, où il était arrivé à l'été 2017 en provenance du Havre, l'international français était une priorité de recrutement de l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane. Son indemnité de transfert devrait se situer aux alentours de 50 M€ » précise L’Equipe, pour qui le transfert est bouclé. L’officialisation de ce deal devrait intervenir dans les prochaines heures, et va définitivement lancer le mercato de l’Olympique Lyonnais.