OL : Ferland Mendy au Real, les détails du transfert dévoilés !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Mardi en début de soirée, le journal L’Equipe mettait fin au suspense, confirmant les informations de la presse espagnole. Deux ans seulement après son arrivée dans le Rhône, Ferland Mendy va quitter l’Olympique Lyonnais. Sa destination ? Le Real Madrid de Zinedine Zidane, qui a convaincu Florentino Pérez de miser sur l’international français. Mais depuis 48 heures, de nombreux chiffres ont filtré. Ce mercredi matin, le quotidien national fait le bilan et dévoile tous les détails de ce transfert qui va rapporter gros à Jean-Michel Aulas, roi de la plus-value depuis quelques années.

« S’il passe sans encombre sa visite médicale ce matin à Clairefontaine, Ferland Mendy pourra signer un contrat de cinq ans et retrouver ainsi Zinédine Zidane dans la capitale espagnole contre 48 ME plus 5 ME de bonus, même si l’OL a démenti, hier, sur son site Internet, tout accord avec la Maison blanche. Mais on sait qu’une vraie complicité lie Florentino Pérez et Jean-Michel Aulas, les deux présidents, et on imagine donc mal le transfert capoter pour quelques pourcentages sur un contrat » dévoile le quotidien, pour qui le deal ne fait plus aucun doute. Par ailleurs, il est précisé que Le Havre, l’ancien club de Ferland Mendy, devrait récupérer une somme avoisinant le million d’euros dans cette opération qui pourrait rapidement être officialisée.