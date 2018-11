OL : Ferland Mendy adore Lyon, il refusera toutes les offres du PSG

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, PSG.

Arrivé très jeune au centre de préformation du Paris Saint-Germain, Ferland Mendy n'a jamais été en mesure de s'installer au sein du club de la capitale, et en 2012 il a décidé de tourner le dos au PSG pour lancer sa carrière au Havre. C'est sous le maillot du club doyen qu'il a démontré ses qualités, lesquelles lui ont valu d'être recruté par Lyon en 2017 et de devenir international tricolore et de connaître sa première titularisation avec les champions du monde la semaine passée contre l'Uruguay.

Invité ce dimanche de Téléfoot, Ferland Mendy a bien évidemment été interrogé sur un éventuel possible retour au Paris Saint-Germain et sa réaction si le club de la capitale faisait une offre. « Honnêtement, je n'ai pas de club de rêve. Je suis à l'OL, je suis bien ici. On verra ce qui se passe demain, mais je ne pense pas à ça. Je pense à ma saison en club, avec mes coéquipiers. Après, s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Une offre du PSG ? Ce sera non », a simplement et définitivement répondu le latéral gauche international de l'Olympique Lyonnais. De quoi définitivement faire taire les rumeurs sur une possible signature de Ferland Mendy au PSG, l'axe Lyon-Paris n'étant, il est vrai, pas le plus fréquenté lors des derniers marchés des transferts. Au cas où ils auraient été tentés de négocier avec Jean-Michel Aulas sur ce dossier, les dirigeants parisiens savent à quoi s'en tenir.