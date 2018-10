OL : Fekir vendu au Bayern Munich, Carine Galli valide à 100% !

Dans : OL, Ligue 1, Bundesliga.

En début de semaine, la presse allemande a indiqué que le Bayern Munich envisageait de faire de Nabil Fekir un de ses prochains renforts au mercato. Après la réussite connue avec Corentin Tolisso, le club bavarois semble prêt à mettre le paquet afin de s'offrir le champion du monde français de l'Olympique Lyonnais. Interrogée sur la chaîne L'Equipe, Carine Galli estime que ce transfert serait une très bonne chose pour Nabil Fekir. Et la journaliste, qui était mardi soir à Hoffenheim, de préciser sa pensée.

« Que Nabil Fekir choisisse le Bayern Munich en fin de saison, ça serait un très bon choix. Pourquoi ? Parce que lorsque l’on rentre dans la famille Bayern Munich on est extrêmement bien encadré, ce sont des joueurs qui sont entourés. On ne les laisse tomber, même lorsqu’ils sont en difficulté, et il retrouverait son ami Corentin Tolisso. A Munich, il y a une équipe à reconstruire et des places à prendre. La concurrence ne serait pas extrêmement folle car il y a des joueurs qui ont vieilli. Alors oui, Nabil Fekir au sein du meilleur club allemand ce serait plutôt pas mal. On sait que Nabil Fekir va partir, c’est le sens de l’histoire. Avant l’Euro 2020 ça serait bien », a confié Carine Galli, favorable à ce que ce gros transfert se réalise dans les prochains mois.