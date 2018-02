OL : Fekir transféré au mercato ? Bernès sème le doute...

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Agent très influent du marché français, Jean-Pierre Bernès représente les intérêts des meilleurs joueurs tricolores évoluant en Ligue 1.

En effet, l’ancien dirigeant est notamment l'agent de Nabil Fekir. Présent sur le plateau de Téléfoot dimanche, il a bien évidemment évoqué l’avenir du capitaine de l’OL. Les déclarations de ce dernier ne devraient pas forcément rassurer les supporters rhodaniens puisque l’agent de l’international français a botté en touche, expliquant qu’il était « trop tôt » pour parler d’un éventuel transfert et que « la meilleure décision » sera prise cet été. Autant dire que la porte ne semble pas fermée…

« C'est trop tôt pour en parler. Là, c'est la ligne droite, il y a des objectifs très importants pour les joueurs. Il est dans un grand club et après, compte tenu des relations que j'ai avec Jean-Michel Aulas, on sera à même de prendre la meilleure décision pour tout le monde » a expliqué Jean-Pierre Bernès. Le message est clair : il ne faut pas déstabiliser les joueurs à un moment cadre de la saison, où les objectifs personnels et collectifs sont nombreux (et capitaux).