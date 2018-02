OL : Fekir, Tousart, Rafael... Le derby calvaire de Genesio

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après le nul dans le derby contre l'ASSE (1-1) : « Il a manqué 3-4 minutes et un peu de fraicheur physique. Les remplacements faits très tôt à cause des blessures nous empêchent de faire tourner en fin de match alors qu’on était en difficulté. Lucas Tousart a eu des nausées, des maux de ventre à l’échauffement. Il se sentait capable de débuter le match. Il a fait une bonne première période, mais il n’a pas pu aller plus loin. Rafael s’est blessé à la cuisse. Lucas était malade avant le match. Je suis inquiet pour Nabil même si les premiers tests sont rassurants. On enchaîne les matches et les déplacements. C’est une période difficile, il faut faire le dos rond et continuer de travailler. On a eu quelques contres qu’on aurait dû mieux gérer. Ce genre de match, il faut savoir les gagner 1 à 0 et on ne l’a pas fait », a-t-il déclaré sur OL TV.