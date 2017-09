OL : Fékir se prend une reprise de volée signée Papu Gomez

Dans : OL, Europa League.

Ce n’est pas forcément manquer de respect que d’annoncer que la formation de l’Atalanta Bergame n’est pas la plus suivie et la plus connue des amateurs de football en France. Le club lombard n’est pas vraiment un habitué des joutes européennes, ce qui ne l’empêche pas de faire très bonne figure cette saison, avec quatre points pris face à Everton puis Lyon. Et le but égalisateur marqué sur coup-franc par Papu Gomez a eu le don de faire le buzz de l’autre côté des Alpes. Il faut dire qu’avant la rencontre, Nabil Fékir avait peut-être un peu trop joué franc jeu quand on l’avait interrogé sur les forces de Bergame et notamment l'attaquant argentin. « Je ne sais pas qui est Papu Gomez », avait ainsi répondu le capitaine lyonnais. Cela avait déjà mis la presse italienne sur les dents, et cette dernière a forcément jubilé de pouvoir poser la question au buteur de la soirée après la rencontre.

« Marquer ce but était important pour moi, je n’ai pas encore beaucoup d’expérience européenne et je profite donc de cette exposition. Ce qu’a dit Fékir sur moi ? Je pense qu’à partir de ce soir, il va commencer à me connaître », a livré un Papu Gomez revanchard. A 29 ans, le natif de Buenos Aires passé par Catane puis l’Ukraine n’est pas forcément le plus connu des Argentins, mais il s’est tout de même fait un nom à Lyon.