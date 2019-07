OL : Fekir ne trouvera pas mieux que le Bétis, Nabil Djellit est sans pitié

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Un an après avoir été tout proche de rejoindre Liverpool au mercato, Nabil Fekir ne dispose plus d’une cote aussi élevée sur le marché des transferts. Il faut dire que des doutes entourent la forme physique du Français, lequel n’a pas réussi une saison transcendante avec Lyon. Du coup, ce sont désormais des clubs comme le Bétis Séville qui s’intéressent au capitaine rhodanien. Cette semaine, Le Parisien indiquait même que le club espagnol effectuait un intense pressing pour tenter d’obtenir le renfort de Nabil Fekir. Une offre que le Lyonnais pourrait être contraint d’accepter (un peu) par défaut selon Nabil Djellit…

« Je suis partagé. Fekir n’aura pas le club qu’il souhaite. Malheureusement pour lui, même si son talent n’est pas remis en cause, j’ai l’impression qu’il n’aura pas les clubs qu’il aurait pu avoir il y a deux ans, ou il y a un an avec Liverpool. Il doit changer de contexte. Et peut-être que dans une équipe comme le Betis, il arriverait comme la star, le joueur au centre du projet. Alors évidemment, le Betis, ce n’est pas l’Atletico, ni le Barça ou le Real. Sauf que ces clubs-là, aujourd’hui, ne veulent pas le recruter. Donc il fait quoi ? Il reste encore à Lyon, il va au bout de son contrat, il prolonge, ou il va sur un nouveau défi ? Il y a le Milan qui s’intéresse aussi à lui. Mais Fekir ne touchera pas le Top 4 européen » a indiqué le spécialiste du mercato pour France Football, pour qui Fekir n’aura pas d’offre plus attractives que celle du Bétis au mercato.