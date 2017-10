OL : Fekir joue au papa poule avec Geubbels à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Alors qu’il n’a que 16 ans, Willem Geubbels est rentré dans l’histoire de l’Olympique Lyonnais en découvrant la Ligue 1 lors du match face à Dijon au Groupama Stadium il y a deux semaines. Pétri de qualité, le jeune joueur de l’effectif de Bruno Génésio est couvé au sein du vestiaire. Capitaine de Bruno Génésio cette saison dans le Rhône, Nabil Fekir a d’ailleurs pour mission de veiller au comportement de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, comme l’a confié l’oncle de Willem Geubbels à Foot Mercato.

« Au début de la saison, il est parti en stage avec les pros. Je parlais avec lui en Facetime. Il m’a dit que Nabil (Fekir) était dans sa chambre. Quelques minutes après, Nabil m’a appelé. Je lui ai dit de prendre soin de lui et de le "remettre à sa place" s’il n’en faisait pas assez » a lancé le proche de Willem Geubbels avant de revenir sur la médiatisation du natif de Villeurbanne. « Je lui donne des conseils par rapport aux réseaux sociaux. Il commence à être médiatisé. On sait qu’aujourd’hui la moindre erreur peut être fatale ». En dehors du terrain, la pépite de l’OL semble bien encadrée et a tout pour réussir. A lui de prouver sur le terrain lorsqu’il aura de nouveau sa chance en professionnel.