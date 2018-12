OL : Fekir et Depay, meilleurs joueurs de L1 derrière l'armada du PSG ?

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Quatre jours après avoir livré un match héroïque face à Manchester City, l'Olympique Lyonnais repart au combat en Ligue 1, et cela ne sera pas facile pour la formation de Bruno Genesio, l'OL se déplaçant ce samedi à Lille. Face à une formation du LOSC capable du meilleur, mais aussi du pire depuis deux ou trois matches, Lyon va devoir serrer les rangs et montrer que son inconstance n'est plus d'actualité. Pour Dominique Sévérac, le club de Jean-Michel Aulas a les joueurs qu'il faut pour être le dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Il suffit juste à l'Olympique Lyonnais d'évoluer à son vrai niveau. « Je n’ai plus rien à apprendre sur Lyon, qui est capable d’être une équipe fantastique comme mardi dernier face à Manchester City, même s’ils ne gagnent pas, et qui a avec Nabil Fekir et Memphis Depay les deux meilleurs joueurs de Ligue 1 derrière l’armada du Paris Saint-Germain. Je connais le potentiel de Lyon, je sais que c’est un problème d’inconstance, mais Lille on ne sait plus ce que vaut cette équipe. Avec ce match, on va savoir où en sont ces deux équipes », a confié, avant ce LOSC-OL, le journaliste sur la chaîne L'Equipe. Réponse à ces questions ce samedi vers 18h45.