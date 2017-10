OL : Fekir est revenu au top, les chiffres ne mentent pas

Dans : OL, Ligue 1.

Brillant face à Metz (2-0), Nabil Fekir réalise un début de saison exceptionnel à l’Olympique Lyonnais.

Artisan principal de la troisième place du club rhodanien, le capitaine de l’OL affiche des statistiques incroyables, faisant clairement de lui un postulant à l’Equipe de France à deux jours de la liste de Didier Deschamps pour France – Pays de Galles et Allemagne – France. Depuis le début de la saison 2017-2018, le meneur de jeu de Bruno Génésio a été directement impliqué dans 13 buts toutes compétitions confondues puisqu’il affiche un bilan de 10 buts et 3 passes décisives.

A cheval sur la saison dernière, il a été impliqué sur 17 buts de Lyon en Ligue 1 sur les 16 derniers matchs de championnat. D’autres chiffres démontrent l’omniprésence de Nabil Fekir dans le jeu de l’OL cette saison. Depuis août 2017, il a tenté 32 tirs et réussi 83 % de ses passes. Par ailleurs, il a subi 35 fautes, ce qui fait de lui le joueur de l’effectif lyonnais ayant provoqué le plus de coup-francs. Enfin, le numéro 18 de Lyon a remporté plus de la moitié de ses duels (99 sur 177), preuve d’un niveau physique totalement retrouvé. Alors, est-ce-que Didier Deschamps le sélectionnera, cette-fois ? Réponse jeudi midi…