OL : Fekir, Depay, la défense... Riolo remet tout en cause !

Dans : OL, Ligue 1.

Toujours très critique avec Lyon, qui devrait être le challenger naturel du Paris Saint-Germain en Ligue 1 selon lui, Daniel Riolo n’a pas été emballé (du tout) par la prestation rhodanienne face à Amiens dimanche après-midi au Stade de la Licorne. À tel point que le journaliste de RMC a tout remis en cause dans l’After Foot après cette prestation ratée malgré la victoire de l’OL. La défense, Fekir, Depay, personne n’est épargné par le polémiste.

« Si cet OL est plus fort que l’OL des dernières années, tant mieux. Mais ce qu’on a vu contre Amiens est largement insuffisant. Cornet ? Je ne pense pas que les Lyonnais soient tombés dans le panneau même s’il a eu une sorte de réhabilitation avec ses buts marqués à l’extérieur récemment. On a bien vu que c’était un feu de paille. On attend toujours plus de Mariano Diaz, de Fekir… On attend une défense solide et au final, on n’a rien eu de tout ça à Amiens. Aouar est le héros, tant mieux pour l’OL qui s’en tire avec 3 points mais ce n’est pas rassurant sur la période » a-t-il lancé, un brin déçu par cette équipe qu’il pensait peut-être plus forte qu’elle ne l’est réellement. Reste que Lyon reste 2e de L1, à égalité de points avec Monaco et Marseille, à une semaine du choc face à l’équipe de Rudi Garcia au Groupama Stadium…