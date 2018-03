OL : Fekir au Mondial ? Daniel Riolo pose une condition

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France, Mondial 2018.

Blessé trois semaines supplémentaires, Nabil Fekir ratera les matchs amicaux de l’Equipe de France contre la Colombie et face à la Russie.

Un coup dur pour le capitaine de l’OL, déjà pas assuré d’avoir sa place dans le groupe de Didier Deschamps. Mais selon Daniel Riolo, ce forfait pour les matchs amicaux de mars ne compromet pas ses chances de disputer le Mondial. Pour le journaliste de RMC, la fin de saison du capitaine rhodanien sera déterminante en vue de cette échéance internationale très attendue.

« Fekir a la Coupe du Monde ? Tout dépendra de sa fin de saison, il faudra qu’il soit en très grande forme. Le fait qu’il soit blessé et qu’il ne puisse pas jouer les prochains matchs des Bleus, cela ne diminue pas ses chances de disputer le Mondial. Vraiment, tout dépendra de sa fin de saison avec l’OL, en Ligue 1 et en Ligue Europa. Ce qui est certain, c’est qu’il est loin d’avoir sa place assurée à 100% » a expliqué le polémiste de l’After Foot, persuadé que tout est encore jouable pour Nabil Fekir en Bleus. A condition de retrouver son niveau stratosphérique de la première partie de saison…