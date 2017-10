OL : Fekir ailier droit, Génésio y croyait vraiment...

Dans : OL, Ligue 1.

Régulièrement titularisé sur le côté droit de l’attaque de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Nabil Fekir est enfin revenu au top de sa forme cette saison.

Capitaine du club rhodanien, l’international français a surtout retrouvé son poste de prédilection, en soutien de l’attaquant, Mariano Diaz en l’occurrence. Recruteur pour l’OL, Gérard Bonneau s’exprime sur le site Olympique-et-Lyonnais sur le positionnement du joueur et sur les relations que ce dernier entretient avec son entraîneur Bruno Génésio.

« Bruno, comme tous les entraîneurs, a des convictions. Il pensait vraiment que, dans l’équipe qu’il menait, Nabil allait peut-être amener plus en jouant à droite. On a l’impression qu’il y a des relations qui ne sont pas bonnes, mais ce n’est pas une histoire de relations. Chacun dit ce qu’il ressent et Nabil a toujours eu beaucoup de correction dans ses propos et Bruno a toujours dit que Nabil était un grand joueur » a avoué le recruteur de l’actuel huitième de Ligue 1. Reste désormais à voir si, malgré la belle forme de Nabil Fekir à ce poste de meneur de jeu, le 4-2-3-1 est le dispositif qui convient le mieux à l’Olympique Lyonnais avec les joueurs qui composent l’effectif cette saison…